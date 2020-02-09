الشيخ يزبك: صفقة القرن لن تمر بفضل محور المقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني

أكد الوكيل الشرعي العام لامام ​علي الخامنئي​ في ​لبنان​ الشيخ ​محمد يزبك، ان "​اميركا​ و​اسرائيل​ ظنوا انه باغتيال قائد ​فيلق القدس​ اللواء قاسم سليماني سيتم تحقيق نتائج ايجابية، ولكن انقلب السحر على الساحر فخرجت المظاهرات الى الشوارع الايرانية للمشاركة بالتشييع، واعقب ذلك قصف قاعدة عين الاسدة التي تتمركز بها قوات اميركية، في حين لم تقدم اي دولة على هذا الفعل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم خطاب المرشد الايراني ​علي خامنئي​ خلال صلاة الجمعة، وتوعد قائد فيلق القدس الجديد اسماعيل قآني بمتابعة النهج الذي كان سابقاً"، موضحاً ان "​فلسطين​ هي من الاولويات فردت اميركا ب​الاعلان​ عن مهزلة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، من خلال الاعلان عن ​صفقة القرن​ لإنهاء قضية فلسطين، ولكن هذه المؤامرة لن تمر بالرغم من كل الرهان على الامراء وملوك ورئيس ​مجلس سيادي​، وبلاد افريقية، بفضل جهود محور ​المقاومة​ الى جانب الرفض الفلسطيني والرهان على وحدة الشعب الفلسطيني".

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