هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في بيان لها، عن هبوط اضطراري ل​طائرة​ تابعة للخطوط الجوية الأردنية، وذلك بسبب خلل فني، مشيرةً إلى أن برج المراقبة تلقى بلاغاً عن وجود خلل فني في طائرة، طالبت بالهبوط في ​مطار الكويت الدولي​.

ولفت البيان إلى أن ​الطيران المدني​ اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض ​المطار​.