أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام بمبدأ حل الدولتين

أبدى رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي السابق ​إيهود أولمرت​ قناعته بأن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "لا يزال شريكا موثوقا به في جهود إحلال ​السلام​ استنادا إلى مبدأ حل الدولتين".

واعتبر أولمرت في حديث لصحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية، بأن عباس "شريك إسرائيل الوحيد في المفاوضات"، وشن هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​، مؤكداً أن الأخير "لا يريد السلام ويعارض في الواقع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا ب​صفقة القرن​"، وأوضح أولمرت أنه "لا يخوض حربا ضد رئيس ​الولايات المتحدة​" ​دونالد ترامب​.

ومن المقرر أن يلتقي أولمرت عباس في الأسبوع المقبل، ليعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، من المتوقع أن يعربا أثناءه عن معارضتهما لخطة السلام الأميركية.