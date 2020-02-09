أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام بمبدأ حل الدولتين

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قناعته بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لا يزال شريكا موثوقا به في جهود إحلال السلام استنادا إلى مبدأ حل الدولتين".
واعتبر أولمرت في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن عباس "شريك إسرائيل الوحيد في المفاوضات"، وشن هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير "لا يريد السلام ويعارض في الواقع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن"، وأوضح أولمرت أنه "لا يخوض حربا ضد رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي أولمرت عباس في الأسبوع المقبل، ليعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، من المتوقع أن يعربا أثناءه عن معارضتهما لخطة السلام الأميركية.
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