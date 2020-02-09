رئيس الوزراء الفلسطيني: رعاية أميركا للمفاوضات عجزت عن الوصول إلى حل

أعلن رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​، أن تجارب المفاوضات مع ​إسرائيل​ بشكلها الحالي وبرعاية أميركية منفردة عجزت عن الوصول إلى حل يفضي لإقامة دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ33 في العاصمة الإثيوبية، ​أديس أبابا​، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف لتنمية ​إفريقيا​"، أشار اشتية إلى أنه "لا بد من إعادة التفكير في الآليات القديمة التي مضى عليها أكثر من 29 عاما"، موضحاً أن فلسطين "تلتزم بالحل السياسي على أساس المرجعيات الدولية"، داعيا الدول الإفريقية "لتأكيد رفضها ل​صفقة القرن​ وضرورة عقد ​مؤتمر​ دولي للسلام".

وأشار إلى أن "فلسطين تلتزم بالحل السياسي على أساس المرجعيات الدولية، ولكن صفقة القرن تريد شرعنة الأمر الواقع، وإلغاء تسمية هذا الوضع باسمه الحقيقي، الاحتلال العسكري، المخالف للقوانين والمرجعيات الدولية".

وثمن اشتية مواقف دول الاتحاد الإفريقي وتعاونها مع فلسطين خلال ترؤسها مجموعة (77+الصين)، ما كان له الأثر في تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن فلسطين تتطلع إلى استمرار العلاقات الإيجابية مع إفريقيا.