سلامي يكشف عن صاروخ جديد من طراز رعد يصل مداه 500 كم

كشف قائد ​الحرس الثوري الايراني​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ عن "​صاروخ​ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم، ومحرك للصواريخ من طراز "سلمان" المتطور جدا"، معتبراً انه "للحد من نشوب الحرب، ليس أمام ​إيران​ سوى تعزيز قواتها العسكرية، وتعزيز القوة هو في قلب السياسات الدفاعية لإيران، والحرب الحقيقية هي في صناعة وإنتاج القوة، وان هذه المنجزات ​الجديدة​ المعقدة التي تقع على حافة التكنولوجيا العالمية مفتاحنا لغزو ​الفضاء​، ودخول قواتنا الجوية في مجال إنتاج الهياكل والمحركات المركبة، سيزيد من سرعة وسهولة إنتاج ​الصواريخ​ ويعتبر ذلك طفرة في التقنية الجديدة لصناعة الصواريخ في إيران".

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