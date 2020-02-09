الجيش التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب

أفادت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية، إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر.
وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة.
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