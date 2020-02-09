الصحة السعودية: لا إصابات بالكورونا ونطبق اجراءات احترازية ووقائية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنافذ لمنع دخول فيروس الكورونا الجديد إلى السعودية"، مؤكدة أن "السعودية لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفيروس داخل أراضيها، وأنها فحصت منذ ظهور الفيروس 3195 رحلة جوية مباشرة آتية من الصين إلى السعودية، كما تم فحص 1415 رحلة جوية أخرى آتية بطريقة غير مباشرة من الصين".
هذا وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن "سلامة نتائج الفحص المخبري لشقيقتين هنديتين قدمتا إلى البلاد عبر مطار الملك فهد الدولي وخضعتا لإجراءات عزل صحي احترازي".
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