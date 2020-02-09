عبد المهدي للرئيس الصيني: نثق بقدرتكم على تجاوز ازمة فيروس الكورونا

أعرب رئيس الحكومة ​العراق​ية المستقيل ​عادل عبد المهدي​، في رسالة بعثها إلى الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، ورئيس مجلس ​الدولة​ رئيس الوزراء لي كه شيانغ، عن "تضامنه مع الصين قيادة وشعبا في مواجهة ​فيروس كورونا​"، مؤكداً "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه ​الأزمة​ ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من خطرها على الشعب الصيني الصديق"، مشيراً الى ان "العراق يقف مع الصين وبقية الدول ومنظمة ​الصحة​ الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعال للقضاء عليه"، لافتاً الى "اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار".

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