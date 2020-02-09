أعلن ​البنك المركزي​ الصيني إنه "سيقدم 43 مليار ​دولار​ لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة ​فيروس كورونا​ الذي اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف"، موضحاً إنه "سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة يوم الإثنين"، مشيرًا إلى أنه "سيدعم المؤسسات المالية لتوفير ​القروض​ للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء"، لافتاً الى ان "تسعة بنوك وطنية كبرى بالإضافة إلى مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على التمويل الخاص، والتي تشمل مقاطعة هوبي – مركز تفشي الفيروس- وكذلك تشجيانغ وقوانغدونغ و​شنغهاي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الصيني: سنقدم 43 مليار دولار لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.