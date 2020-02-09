دياب دان الاعتداء على الجيش: لردع من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة

استنكر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة - الهرمل، والذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى للجيش اللبناني، معتبراً أن "الكمين الذي تعرضت له دورية الجيش اللبناني إنما يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته".
وأكد دياب أن "الجيش اللبناني يبقى صمام أمان الوطن، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم. ولذلك فإن المطلوب في هذه اللحظة الاسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة.
رحم الله شهداء الجيش وندعو للجرحى بالشفاء العاجل".
وكانت "النشرة" قد اشارت في وقت سابق عن مقتل المطلوب خ. ا. د. وسقوط عدد من الجرحى بعضهم بحال حرجة، خلال تعقب ومطاردة قام بها عناصر الجيش اللبناني في منطقة رأس العاصي بالهرمل.
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