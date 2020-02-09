الجميل: لا نعطي ثقة للحكومة لأنها على نهج الحكومات السابقة

أعلن رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ بأن "​السلطة​ قرّرت ان تجدّد العهد لنفس النهج من خلال ​حكومة​ طبق الأصل عن الحكومة السابقة، حكومة محاصصة تعتمد نفس النهج الاقتصادي من خلال موازنة الحكومة السابقة، حكومة مستمرة بتسليم قرار البلد، لذلك لن نعطي الثقة".

واعتبر الجميل خلال ​مؤتمر​ صحفي، أن "الإنفصال بين الشعب والسلطة تجلى بجدران الدعم الفاصل بين الشعب والسلطة، وقاموا بالتوقيفات والإستدعاءات ومحاولة زرع الخلافات في المناطق، وتشكيل اجتماعات عديدة للتخطيط لقمع الناس اثناء ​جلسة الثقة​، مشيراً إلى أن هدف الجلسة هي كسر الشعب".

وأكد الجميل "أننا لن نكون في جلسة الثقة لأننا إلى جانب الناس"، معتبراً أن الحل الوحيد هو "تقصير ولاية ​المجلس النيابي​ الذي أصبح المطلب الأساسي لأن المجلس الحالي سيعيد انتاج هكذا حكومات من هنا الحاجة لتقصير ولاية المجلس وقد قدّمنا اقتراح القانون لتقصير ولاية المجلس".

وتوجه الجميل الى المنظومة الحاكمة بأنه "يمكنكم أن تعقدوا اجتماعات للمجلس الأعلى للدفاع وتخيفوا الناس وترفعوا الجدران في مجلس النواب، ويمكنكم ان تقوموا بما تريدون إنما الأكيد انكم لن تتمكنوا من كسر إرادة ​الشعب اللبناني​ والشباب من كل الطوائف الذين يريدون تحقيق لبنان الجديد"، مؤكداً "كل الكتائبيين سيكونون الثلاثاء مع الشعب وسيواكبون الشعب في هذه الانتفاضة لرفض المنظومة والنهج الفاشل الذي أوصل البلد الى ما نريد".