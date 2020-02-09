النشرة: مقتل مطلوب وسقوط عدد من الجرحى بمداهمة للجيش برأس العاصي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ عن مقتل المطلوب خ. ا. د. وسقوط عدد من الجرحى بعضهم بحال حرجة، خلال تعقب ومطاردة قام بها عناصر ​الجيش اللبناني​ في منطقة ​رأس العاصي​ ب​الهرمل​، مشيرا الى ان قوة من الجيش اللبناني تعمل على تطويق المنطقة.

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