أصدرت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ بياناً أوضحت فيه أنه "وأثناء قيام دورية من ​مديرية المخابرات​ بملاحقة ​سيارة​ مسروقة في محلة المشرفة ـــ ​الهرمل​، تعرضت لكمين و​إطلاق نار​ ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش: كمين ادى لاستشهاد عسكريين اثنين في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.