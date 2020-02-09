سافرت مع "قتيل كورونا".. ثم حدثت المفاجأة المدوية

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وأكدت صحيفة "غارديان" أن الحالة الأولى لفيروس كورونا الجديد في الفلبين، وهي سائحة صينية جاءت من ووهان، كانت مسافرة مع رجل لقي حتفه من الفيروس، لم تعد تظهر عليها أعراض المرض، وقد يتم إخراجها قريبا.
وأظهر آخر اختبار أجرته المرأة البالغة من العمر 38 عاما، أنها غير مصابة بالفيروس، ويلزم إجراء اختبارين "ناجحين" متتاليين قبل مغادرة المريض، مما يعني "شفائها تماما".
شاهد بالصور: من داخل ووهان.. "مدينة الأشباح"
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وقال الدكتور إدسل سالفانا، مدير معهد البيولوجيا الجزيئية بجامعة الفلبين: "هذا يدل على أن فيروس كورونا الجديد ليس قاتلا بشكل موحد، وأن الشفاء أكثر احتمالية من الموت من المرض.. يرجى عدم الذعر وعدم مشاركة الأخبار المزيفة".
ورافقت المرأة المصابة من مدينة ووهان، صديقها البالغ من العمر 44 عاما، والذي توفي بسبب الفيروس في الأول فبراير، وهو حالة الوفاة الوحيدة بسبب الفيروس المتفشي، خارج الصين وهونغ كونغ.
وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.
وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 811 اليوم الأحد، متجاوزة عدد وفيات فيروس سارس بين عامي 2002-2003، لكن تم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات الجديدة في إشارة على أن التفشي قد يتباطأ مع تكثيف دول أخرى جهودها لدرء الوباء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.