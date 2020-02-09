شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان حول "وديتوا قانون الإدارة المحلية فين؟": لن يمر إلا بالتوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى حوذة البرلمان، وسيناقش فى الوقت المناسب، حتى لو اضطر المجلس لإعادته مرة أخرى إلى لجنة الإدارة المحلية، لعمل جلسات استماع وحوار مجتمعى واسع يضم كافة الخبرات والفئات حوله، لضمان خروجه بشكل توافقى.

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وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الوقت المناسب، مشددًا، : "لن يمر مشروع القانون إطلاقًا إلا بالتوافق داخل هذه القاعة، لن يستطيع أحد انتزاع أى موافقة أو تمرير إلا بالتوافق بين كل مكونات هذه المجلس، والسلطة المختصة تحدد أولوية هذه الانتخابات، شغلتنا التشريع، أما توقيت تنفيذ القانون للسلطة التنفيذية".

وتابع رئيس البرلمان: "أطمأن الرأى العام، الناس بتقول وديتوا قانون الإدارة المحلية فين، القانون موجود فى المجلس، وبذلنا فيه جهد كبير، وأنا أراه متوازن، لكن قد يكون الوقت يستلزم حوار مجتمعى فسنفعل ذلك، لكن ما أؤكده هو أن المشروع بقانون على جدول أعمال المجلس".