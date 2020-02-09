شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان مازحا أحد النواب: "الوزير معندوش إلا آثار هتطلب منه إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد الغول، بسبب حديثه مع وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية الآثار، قائلا: "وزير الآثار معندوش غير الآثار أيه الطلبات اللى حتطلبها منه؟".

وتابع "عبد العال"، مداعبا النائب محمد الغول: "الوزير معندوش إلا الآثار والسياحة والشركات متوقفة".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.