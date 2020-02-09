شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مفتى الديار المصرية: جماعات الإرهاب لا حول لها فى دولة وطنية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، لاستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى الدينية، بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.

وأعرب الدكتور على عبد العال عن تقديره واحترامه لفضيلة مفتى الجمهورية، مثمناً جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة الدعاوى والفتاوى المتشددة .

ومن جانبه أكد فضيلة المفتى أن دار الإفتاء بذلت جهوداً حثيثة على كافة المستويات لتصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى عن طريق توفير الخدمات الافتائية بوسائل مختلفة متعددة وبوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الجماعات المتشددة، مشدداً على أن هذه الجماعات لا حول لها فى ظل قيام دولة وطنية قوية، وأنهم مهما أطلقوا فتاوى متطرفة وروجوا لمزاعم فاسدة لن ينالوا من قوة الدولة المصرية.

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فى سياق متصل، استنكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأخبار التى تم نشرها بالصحيفة التى يترأس رئيس تحريرها النائب أسامة شرشر، بشأن وجود خلافات بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مما دفع البرلمان لمناقشة استجواب وزيرة الصحة، قائلاً: هذا الكلام غير صحيح، علاقتى برئيس الوزراء جيدة جدا، وهو رجل متعاون ويتمتع بخلق عالى، وعلاقتى به طبية جدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الأستهلاكي، المقدم من الحكومة.