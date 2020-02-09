شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مستنكرا خبر مغلوط عن خلافات مع رئيس الوزراء: العلاقات جيدة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استنكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأخبار التى تم نشرها بالصحيفة التى يترأس رئيس تحريرها النائب أسامة شرشر، بشأن وجود خلافات بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مما دفع البرلمان لمناقشة استجواب وزيرة الصحة، قائلاً: هذا الكلام غير صحيح، علاقتى برئيس الوزراء جيدة جدا، وهو رجل متعاون ويتمتع بخلق عالى، وعلاقتى به طبية جدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الأستهلاكي، المقدم من الحكومة.

ومن جانبه رد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير الموقع الاخبارى الذى نشر خبر خلافات رئيسى البرلمان والوزراء، إنه للحقيقة هذا الخبر عارى تماما من الصحة: "وكنت بمأمورية سفر، ومش كل حاجة تقال، واعتذر عما نشر، الذى يفتقد معايير المهنية".

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ويعد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، أحد القوانين الأقتصادية الهامة، والذي يضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات المهمة، وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستعطون اقتناءها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".

وعدد مشروع القانون الأنشطة التى يسرى عليها نظام التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، لتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.