شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تستعرض خطتها لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حول حاضر ومستقبل التعاون الدولى.

وأكد كريم درويش حرص لجنة العلاقات الخارجية على الاجتماع مع الدكتورة رانيا المشاط لاستيضاح رؤيتها حول أولويات وآفاق التعاون الدولى خلال المرحلة القادمة من منطلق التواصل بين اللجنة كلجنة معنية بقضايا التعاون الدولى المصرى وقضية التنمية بصفة خاصة والوزارة لتخلص من خلال مشاوراتها مع الوزيرة لنقاط مشتركة لتعزيز التنمية المصرية فهذه القضية محور لقاءتنا فى لجنة العلاقات الخارجية مع كافة ممثلى العالم وموفديها ومن خلال اللقاءات الدولية التى نشارك فيها .

كما لفت درويش لأهمية دبلوماسية التنمية التى تنتهجها اللجنة فى سياق السياسة العامة للدولة وأهمية تنسيق المواقف على المستوى الدولى لإنجاز أهداف التنمية المستدامة التى تمس المواطنين المصريين وتؤدى للوفاء بكافة متطلبات التنموية وهى المهمة التي يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الأهتمام .

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كما نوه رئيس خارجية النواب لأهمية إيصال رسالة إيجابية موحدة عن الشأن المصرى عبر كافة الأطر الدبلوماسية والشعبية لإبراز الرسائل الإيجابية المصرية في كافة المحافل الدولية تجسيداً للقوة المصرية الشاملة .

وطلب كريم درويش من الدكتورة رانيا المشاط الاهتمام بقضية إزالة الألغام من الصحراء الغربية والساحل الشامل الغربى في سياق التوجهات التنموية المصرية، وردت الوزيرة بأنها تعكف على إعداد حوكمة ومنظور لكيفية التفعيل الكامل لمنظومة إزالة الألغام من تلك المنطقة المهمة .

وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط للجنة العلاقات الخارجية استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار القرار الجمهورى المنظم لعمل الوزارة لتتولى تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وذلك من خلال تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية ، ومتابعة الجهات المقترضة ، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وإعداد اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الأجنبية والهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها .