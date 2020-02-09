صور.. زراعة النواب توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة 1

تنشأ هيئة عامة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

وشهدت الاجتماع جدلا حول المادة حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من انشاء جهاز جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها الى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل الى هيئة خدمية محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.

وقال محمود عبد الصمد، مدير عام إدارة المرابى والبحيرات بوزارة الزراعة، ان الهدف من انشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الاشراف والولاية على القطاع.

ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذى يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وانها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون الا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.

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وأضاف الحصرى، أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.