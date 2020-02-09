بالصور- "تعليم الوادي الجديد" تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الأحد، عن مشاركة طالبتين ضمن فاعليات تكريم وزارة التربية والتعليم للفائزين بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

شارك في التكريم الدكتور خليل الزواوي، نائب رئيس جامعة الدول العربية والدكتور غازي البنواني، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، والدكتورة سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية ومندوبي عدد من الدول العربية الشقيقة.

وأشار "مرغني"، إلى مشاركة قطاع تعليم المحافظة جاءت من خلال، الطالبة رحاب على شعبان بالصف الثالث الثانوي من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والحاصلة على المركز الخامس بالجمهورية للمرحلة الثانوية، والطالبة أبرار عبد الرحيم من مدرسة الشهداء الإعدادية والحاصلة على المركز الثامن للمرحلة الإعدادية وذلك على مستوى الجمهورية.

وقدم مرغني، تهنئته للطالبتين الفائزتين وأولياء أمورهما على هذا التميز، مؤكدًا أنهم نواة المستقبل للارتقاء بلغتنا القومية العريقة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.