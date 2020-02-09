بالصور- نائب محافظ المنيا يتابع فعاليات مبادرة "نورة حياة " في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

استكملت فعاليات مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس محافظة المنيا، اليوم الأحد، وذلك ضمن أعمال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر.

وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال المبادرة داخل مدرستي أبو قرقاص الجديدة، وصلاح الدين للتعليم الأساسي.

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ووجّه نائب المحافظ، جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، موضحًا المبادرة وغيرها من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطن المصري ووضعها في مقدمة الأولويات.

وأوضح أحمد عبد الحافظ، منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، أن المرحلة الأولى للفصل الدراسي الثاني تستهدف أكثر من 60 ألف طالب، بإجمالي 73 مدرسة بمركزي أبوقرقاص وسمالوط، مشيرًا إلى أنه يجري تقديم كافة الخدمات مجانًا سواء الكشف أو النظارة التي يختارها الطالب بنفسه.

وأشار عبد الحافظ، إلى أنه جرى منذ بدء المبادرة بالمحافظة في شهر فبراير 2019 حتى الآن، إجراء المسح على 88 ألف طالب، وعمل 12 ألف و879 نظارة، بإجمالي 121 مدرسة ابتدائية بمراكز (المنيا - أبوقرقاص - سمالوط - مطاي).