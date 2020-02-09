محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
استقبل مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، في حي الأربعين بمحافظة السويس، 60 شابًا من محافظات الغربية والشرقية والجيزة لتأهيلهم وتدريبهم على الحرف المختلفة.
وقال عادل الدكروني رئيس مجلس إدارة المركز، إن المركز بدأ أمس السبت برنامجًا لتدريب الشباب على الحرف، بواقع 60 شابًا كل أسبوع، خلال الفترة من 8 فبراير وحتى 5 مارس، بإجمالي 240 شاب من ذوي الهمم.
وأوضح "الدكروني" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المتدربين توافدوا من مختلف المحافظات بقطاع الدلتا وإقليم القناة وسيناء.
وأضاف رئيس المركز، أنه سيتم تدريب الشباب بشكل عملي في الحرف النجارة والكهرباء والطباعة والسباكة، ولفت إلى أن هذا التدريب يمثل الانطلاقة الحقيقية للمركز والعودة لدوره في خدمة ذوي الهمم بالسويس والمحافظات المجاورة بعد توقف قرابة 20 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقفه 20 عامًا.. تدريب 240 شابًا في مركز التأهيل الاجتماعي بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.