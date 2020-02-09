بعد توقفه 20 عامًا.. تدريب 240 شابًا في مركز التأهيل الاجتماعي بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، في حي الأربعين بمحافظة السويس، 60 شابًا من محافظات الغربية والشرقية والجيزة لتأهيلهم وتدريبهم على الحرف المختلفة.

وقال عادل الدكروني رئيس مجلس إدارة المركز، إن المركز بدأ أمس السبت برنامجًا لتدريب الشباب على الحرف، بواقع 60 شابًا كل أسبوع، خلال الفترة من 8 فبراير وحتى 5 مارس، بإجمالي 240 شاب من ذوي الهمم.

وأوضح "الدكروني" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المتدربين توافدوا من مختلف المحافظات بقطاع الدلتا وإقليم القناة وسيناء.

وأضاف رئيس المركز، أنه سيتم تدريب الشباب بشكل عملي في الحرف النجارة والكهرباء والطباعة والسباكة، ولفت إلى أن هذا التدريب يمثل الانطلاقة الحقيقية للمركز والعودة لدوره في خدمة ذوي الهمم بالسويس والمحافظات المجاورة بعد توقف قرابة 20 عامًا.