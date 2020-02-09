محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
أصيب 3 أشخاص، عصر اليوم الأحد، باشتباه في التسمم، في شارع 30 مارس، بمركز نجع حمادي شمال قنا، وذلك عقب تناولهم مشروب الشاي.
وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة نجع حمادي، بوجود 3 حالات تسمم، في شارع 30 مارس، جراء تناول مشروب الشاي عصر اليوم.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كوب شاي.. الاشتباه في تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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