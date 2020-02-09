بسبب كوب شاي.. الاشتباه في تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، عصر اليوم الأحد، باشتباه في التسمم، في شارع 30 مارس، بمركز نجع حمادي شمال قنا، وذلك عقب تناولهم مشروب الشاي.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة نجع حمادي، بوجود 3 حالات تسمم، في شارع 30 مارس، جراء تناول مشروب الشاي عصر اليوم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.