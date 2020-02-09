عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء.. والمحافظة تعلن "الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لرياح شديدة محملة بالرمال، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لحدوث أي تطورات، والاستعداد لمواجهة تأثيرات موجة الطقس السيئة.

وقال يوسف منسي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع العاصفة الرملية، والتواصل مع غرف العمليات بجميع المدن، لمتابعة حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة، واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية، لرفع الرمال أول.

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وأضاف مدير مركز العمليات، أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي ولم تستقبل غرفة العمليات أي إخطار بشأن توقف الملاحة بها، كما أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية تعمل بشكل طبيعي.

وأكد " منسي" أنه جرى التواصل مع إدارة المرور، لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالحد من السرعة على الطرق الدولية.