إحالة متهمين بقتل ربة منزل ونجلها واصابة زوجها بالشرقية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، إحالة أوراق شقيقين إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الأول من مارس المُقبل للنُطق بالحكم؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 55030 جنايات منيا القمح لسنة 2013، بالاشتراك مع شقيقين لهما وآخر في قتل ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها، بسبب خلافات ثأرية بينهم بقرية "الولجة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، يفيد وصول جثتي "عفاف. ر. م" 48 عامًا، ربة منزل، ونجلها "محمود. س. ع" 26 عامًا، إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالبطن والصدر، فيما أصيب زوجها "سمير. ع. م" 50 عامًا، عامل، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

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وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "طارق. ع. غ"، و"عبد الغني. إ. غ"، وأشقائه "رجاء" و"إسلام" و"إسماعيل" مُقيمين جميعهم بقرية "الولجة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31337 جُنح منيا القمح لسنة 2013.

وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات ثأرية بين المجني عليها والجناة؛ لسابق اتهامها بقتل شقيقهم "هاني. إ. ع. غ" 27 عامًا، بعدما عاكس نجلتها "صدفة" أمام منزلها بالقرية، حيث تشاجرت معه قبل أن تأخذ من يده سلاح أبيض "مطواة" وتصيبه بجُرح نافذ بالبطن، فيما تم القبض عليها هي ونجلتها، وحال عرضها على النيابة العامة حاول المتهمون قتلها، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلها ونجلتها، على ذمة التحقيقات، فيما انهال عليها الجناة رميًا بالرصاص فور وصولها لمنزلها عقب إخلاء سبيلها.

وصدقت المحكمة، في جلسة 19 نوفمبر الماضي، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة المتهمين الخمسة بالإعدام شنقًا، لكن المتهمان الثاني والرابع تقدما بطلب نقض على الحكم لتُعاد المحكمة ويتم إحالة أوراقهما من جديد إلى المفتي.