أعلن الجيش السوري في بيان نشرته "سانا"، أن قواته المسلحة المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت بقواته المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي، واستعادت السيطرة على 600 كم مربع، وفقاً لروسيا اليوم.
وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان، أن "القوات المسلحة السورية حققت إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من ريفإدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه ريف حلب الجنوبي، مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كم مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".
وأضافت أن "وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تابعت تقدمها الميدانيللقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية".
وتابع البيان أنه من القرى والبلدات والتلال الحاكمة التي تم تحريرها، "خان السبل، كفربطيخ، جوباس، النيرب، تل مرديخ، كفرعميم، أفس، سراقب، تل التباريز، محاريم، جامعة إيبلا، رسم العيس، الشيخ أحمد، زمار، حوير العيس، تل باجر، رسم الصهريج، تل طوقان، جزرايا، خان طومان، خلصة، القراصي، زيتان، الشيخ إدريس، الريان، لوف، العيس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يستعيد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في ريفي إدلب وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.