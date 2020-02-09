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الجيش السوري يستعيد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في ريفي إدلب وحلب

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أعلن الجيش السوري في بيان نشرته "سانا"، أن قواته المسلحة المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت بقواته المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي، واستعادت السيطرة على 600 كم مربع، وفقاً لروسيا اليوم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان، أن "القوات المسلحة السورية حققت إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من ريف

إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه ريف حلب الجنوبي، مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كم مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".

وأضافت أن "وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تابعت تقدمها الميداني

للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية".

وتابع البيان أنه من القرى والبلدات والتلال الحاكمة التي تم تحريرها، "خان السبل، كفربطيخ، جوباس، النيرب، تل مرديخ، كفرعميم، أفس، سراقب، تل التباريز، محاريم، جامعة إيبلا، رسم العيس، الشيخ أحمد، زمار، حوير العيس، تل باجر، رسم الصهريج، تل طوقان، جزرايا، خان طومان، خلصة، القراصي، زيتان، الشيخ إدريس، الريان، لوف، العيس".

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