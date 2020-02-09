السعودية تفحص أكثر من 4 آلاف رحلة جوية بسبب كورونا

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم فحص أكثر من 4 آلاف رحلة جوية آتية من الصين إلى البلاد، وفقاً لروسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنافذ لمنع دخول الفيروس الجديد إلى السعودية، مؤكدة أنالسعودية لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها فحصت منذ ظهور فيروس كورنا 3195 رحلة جوية مباشرة آتية من الصين إلى السعودية، كما تم فحص 1415 رحلة جوية أخرى آتية
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت مساء أمس السبت، عن سلامة نتائج الفحص المخبري لشقيقتين هنديتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي وخضعتا لإجراءات عزل صحي احترازي.
وقالت الوزارة إنه تم إنهاء إجراءات العزل الصحي الاحترازي للفتاتين الهنديتين لكونهما كانتا خارج الصين لأكثر من 14 يوما.
وأعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المصابين إلى 33738 شخصا.
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