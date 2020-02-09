فيروس "كورونا" يودي بحياة 811 شخصًا في الصين حتى الآن

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصًا، وفقًا لروسيا اليوم.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: "حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير الجاري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليمًا تفيد

بأن عدد المصابين الإجمالي وصل إلى 37198 شخصًا، فارق منهم الحياة 811 شخصًا، وتعافي 2649 شخصًا، في حين بقي 33738 شخصًا مريضًا، بينهم 6188 بحالة حرجة".

أشار البيان إلى أن هناك اشتباهًا بـ28.9 ألف حالة، ونحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم

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الآن تحت المراقبة الطبية.

اتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

هذا ونقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أمس السبت مساعدات طبية إلى الصين، لمكافحة فيروس كورونا.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار كمساعدات للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد لمكافحة الوباء.