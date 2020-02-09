مصرع شخصين وتضرر 680 ألفًا بسبب الكوارث الطبيعية في الصين خلال يناير

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، أن الكوارث الطبيعية تسببت في مصرع شخصين وأثرت على حوالي 680 ألف شخص في الصين خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الطبيعية دمرت منازل ومحاصيل وتسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 750 مليون يوان (حوالي 5ر107 مليون دولار) في يناير.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الكوارث
ثلجية وزلازل وعواصف جليدية خلال الشهر الماضي، بينما تسبب الجفاف وحرائق الغابات في أضرار بدرجات متفاوتة.
وأضاف البيان أن الصين تأثرت بشكل أساسي بدرجات الحرارة المنخفضة وكوارث
وأوضحت الوزارة أن التأثير الإجمالي للكوارث الطبيعية في يناير كان أقل مقارنة بنفس الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض عدد القتلى والمفقودين بنسبة 86%، وعدد المنازل المنهارة و39%، والخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبة 88%.
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