أعلنتْ القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد أن وحدات الجيش في محافظتي: إدلب وحلب، تابعت تقدُّمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين واستخدامهم دروعًا بشرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
على عشرات البلدات والقرى والتلال .
وقالت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم - إن القوات المسلحة حققَّت إنجازات ميدانية نوعية، حيث استعادت السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع، وأحكمت السيطرة
وأوضحت أن من بين القرى والبلدات والتلال المحررَّة؛ بلدات: خان السبل، وكفربطيخ، وجوباس، النيرب، وتل مرديخ، وكفرعميم، و سراقب، وتل التباريز، ومحاريم وغيرها .
وأكَّدت استمرار الجيش السوري في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد وتخليصها من التنظيمات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري: استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى بريفي حلب وإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.