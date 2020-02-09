جدارة تعلن شروط التقديم لوظائف حرس الحدود السعودية

زادت عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين في الساعات القليلة الماضية على الوظائف الشاغرة بحرس الحدود وذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية والممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف برتبة "جندي للرجال" للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة وذلك عبر موقع جدارة الإلكتروني.

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وأوضحت المديرية أن بداية التسجيل للوظائف

ستكون اليوم الأحد، على أن تنتهي يوم الخميس القادم الموافق 13 فبراير الجاري و19 جمادي الأخر، موضحة بعض الشروط الواجب توافرها في الراغبين للتقديم وظائف حرس الحدود.

شروط التقديم

. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

. ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

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. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية حين التقديم.

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. أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

. ضرورة العمل على تصديق الشهادات الصادرة من خارج المملكة ما يعادلها من وزارة التعليم.

وعلى كل من يرغب في التقديم للوظائف زيارة موقع جدارة الإلكتروني والتقديم وفق الخطوات الموجودة بالموقع وذلك بالضغط هنا.