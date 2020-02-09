مقتل 5 من "طالبان" في انفجار قنبلة بأفغانستان

ذكر الجيش الأفغاني، أن انفجار قنبلة قبل أوانه أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان، بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، عن بيان صادر عن فيلق العمليات الخاصة قوله إن عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها، بين عناصر طالبان في إقليم سار-اي-بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة من حركة طالبان.

وأضاف البيان، أن القنبلة انفجرت بين عناصر طالبان في منطقة سياد، مما أسفر عن مقتل خمسة عناصر".

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

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وغالبا ما يستخدم عناصر طالبان العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

غير أن القنابل التي تُزرع على جانب الطرق عادة ما تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين العاديين، في انفجارات لقنابل قبل أوانها.