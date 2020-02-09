كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يفقد السيطرة من مدينة سراقب إلى طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخبط وغموض حول خارطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية في المنطقة، وإرسال القوات والمرتزقة إلى أماكن متعددة.

فبعد أن شنت تركيا حملتين عسكريتين لاقتطاع أجزاء من الشمال السوري، دخل الأتراك في صراع جديد على مدينة سراقب السورية؛ لتنفيذ أطماع أردوغان نحو ما أسماه "الميراث العثماني" اعتمادا على الميليشيات التي يمولها ويسلحها و12 نقطة مراقبة في إطار تفاهمات "سوتشي"، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

هذا وقرر النظام السوري تحرير "سراقب" من الميليشيات، فبات المرتزقة الموالين لتركيا تحت الحصار السوري أما في أفريقيا، فلم يفلح مرتزقة أردوغان من قلب الوضع في ليبيا مع تلقيهم الهزائم والخسائر الفادحة على يد الجيش الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمسلحين، وبدأ أردوغان في خسارة الرهان في سوريا وليبيا.