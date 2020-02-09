كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن خبرا سارا بشأن علاج فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية أن المعهد يعمل على التوصل إلى علاج جديد لفيروس "كورونا"، وقد تؤتي هذه الأبحاث ثمارها في غضون أسابيع قليلة.

ففي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو"، أكد مانويل روزا كالاترافا إحراز تقدم في الأبحاث ضد الفيروس، موضحًا أنه يعمل على منهجية جديدة ترتكز على إعادة وضع العقاقير الموجودة بالفعل.

وقال مدير الأبحاث: "الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع، وصلنا الآن إلى النماذج قبل السريرية".

وأشار روزا كالاترافا إلى أن المختبر الخاص به يستخدم عقاقير موجودة من قبل، ويحاول عزل آثارها الجانبية، لإعادة توجيهها إلى أهداف علاجية أخرى. وهو الأمر الذي سيوفر وقتًا كبيرًا.

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وتابع: "الميزة أنه بالاعتماد على الأدوية الموجودة نقوم تخفيض تكاليف تطوير العلاج بشكل كبير، وكذلك الوقت اللازم لتقديم علاجات جديدة للمرضى".

وذكر أنه تم استخدام هذه الطريقة بالفعل لمحاربة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2013. ويمكن استخدام هذه الأدوية الموضحة بالتوازي مع الأدوية المضادة للفيروسات التقليدية.

ويستمر فيروس "كورونا" في الانتشار، حيث أعلنت السلطات الصينية يوم السبت إصابة 34500 حالة ووصلت حصيلة الوفيات 724 حالة.

وفي فرنسا، كشفت وزيرة الصحة آنياس بوزين عن خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 11 حالة.