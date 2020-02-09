كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوميون في ميانمار ينظمون مظاهرات مؤيدة للجيش وسط توترات مع الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المئات من القوميين في ميانمار في العاصمة التجارية للبلاد، اليوم الأحد، في استعراض لدعم الجيش وسط توترات بين الحكومة المدنية والجيش قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وتظاهر نحو ألف محتج من معبد شويداجون الشهير في يانجون إلى قاعة المدينة بوسط المدينة لاتهام إدارة أونج سان سو كي بفشلها في حماية الأغلبية البوذية في البلاد، واقتراح تعديلات دستورية من شأنها أن تقلل من سلطة الجيش.

وأدت الإصلاحات المقترحة إلى توترات بين الرابطة الوطنية للديمقراطية، والمشرعين العسكريين، الذين لديهم حق النقض (الفيتو) على التعديلات.

وانتقد الناشط القومي، وين كو كو لات، أولئك الذين يخططون لدفع الإصلاحات، بمقارنتها بتفشي فيروس كورونا القاتل في الصين.

وأضاف: "أعلن من هنا أن الأشخاص الذين يحاولون تغيير الدستور أكثر إثارة للخوف من فيروس ووهان".

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي، والمتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ميو نيونت على مكالمات رويترز التي طالبت بالتعليق. وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

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واحتج متكلمون آخرون في التجمع على التصريحات التي أدلى بها الوزير الديني في ميانمار الشهر الماضي والتي يزعم أنه ألقى فيها باللوم على وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الجيش لفشل الحكومة في اعتقال العديد من الشخصيات القومية بسبب الفتنة والتحريض على العنف.

وتشمل الأرقام الراهب القومي ويراثو، المعروف بخطابه القاسي ضد الأقلية المسلمة الروهنجيا في ميانمار.

وأصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق ويراثو العام الماضي بعد أن انتقد الحكومة المدنية وألقى خطابات نارية تستهدف سو كي.

وأُجبر أكثر من 730.000 من مسلمي الروهينجا على الفرار من ولاية راخين الشمالية في عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها أُعدمت بنية إبادة جماعية.

ونفى الجيش ارتكاب أي مخالفات، واصفًا الحملة بأنها عملية مشروعة لمكافحة التمرد ردا على هجمات شنها مسلحو الروهينجا على قوات الأمن.