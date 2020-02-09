كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "142 دولار".. الصين تقدم عرضا مغريا للمصابين بأعراض "كورونا الفتاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو الحكومة بمقاطعة هوبة الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، حاجتهم الماسة لإيجاد طرق لوقف انتشار العدوى، وفى مقاطعة فانجشيان، التابعة لهوبى، يحاول المسؤولون اتباع نهج مختلف، وهو دفع أموال للمرضى، ووفقا لإشعار رسمى صادر من المقاطعة- وفقًا لما نشرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

أكدت الحكومة أن أي شخص مريض يبلغ عن مرضه لمستشفى يمكنه أن يتوقع الحصول على أموال. وسيحصل المرضى الذين يعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة ويسلمون أنفسهم طواعية على ألف يوان، أى ما يعادل 142 دولار أمريكى، كما عرض على مسؤولين أو آخرين الحصول على حوافز نقدية أيضا لو استطاعوا الإمساك بأى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت الحكومة أن كل شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة يتم الإبلاغ عنه من قبل مسئول أو مواطن سيحصل على مكافأة 500 يوان، أى 71 دولار- وفقًا لما نشرته الشبكة.

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ووفقا للإشعار، فإن هذا العرض سارى من اليوم الأحد حتى 18 فبراير الجاري.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا حادا فى عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، فبلغ عدد ضحايا الفيروس القاتل 813 شخصا، فيما وصل عدد المصابين به لأكثر من 37 ألف شخص حول العالم.

ومع وصول عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى هذا الرقم، فإن ضحاياه بذلك تجاوزوا عدد من قضى عليهم سارس فى عام 2002-2003. وتم تسجيل حالات إصابة جديدة فى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا وسنغافورة وتاياوان ودول أخرى، فيما تم الإعلان عن وفاة أول أمريكى جراء الإصابة بكورونا، وذلك فى الصين.

من جهة أخرى، توقع وزىر مالية هونج كونج بول شان، أن تتضرر السياحة وتجارة التجزئة بشكل بالغ مع التراجع الحاد فى أعداد الزائرين من الصين جراء انتشار الفيروس. وأشار إلى أن تأثير كورونا على اقتصاد هونج كوند قد يكون أيوا من تاثير سارس.