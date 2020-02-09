كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط حاد لطائرة بوينج في شمال غرب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة بوينج 737 على متنها 96 شخصًا في شمال غرب روسيا، اليوم الأحد، بسبب مشكلة في الهيكل، حسبما أعلن مسؤولي الطوارئ وسلطات الطيران.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، لم يصب أحد بجروح عندما هبطت طائرة أوتير، في طريقها من موسكو، في مطار أوسينسك، وهي بلدة في جمهورية كومي على بعد حوالي 1500 كيلومتر (932 ميل) من موسكو.