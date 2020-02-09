كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط حاد لطائرة بوينج في شمال غرب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هبطت طائرة بوينج 737 على متنها 96 شخصًا في شمال غرب روسيا، اليوم الأحد، بسبب مشكلة في الهيكل، حسبما أعلن مسؤولي الطوارئ وسلطات الطيران.
وكما أوردت وكالة "رويترز"، لم يصب أحد بجروح عندما هبطت طائرة أوتير، في طريقها من موسكو، في مطار أوسينسك، وهي بلدة في جمهورية كومي على بعد حوالي 1500 كيلومتر (932 ميل) من موسكو.
وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن الهبوط الصعب كان بسبب مشكلة في الهيكل. وقال ان جميع الركاب وافراد الطاقم غادروا الطائرة بسلام.
وأظهرت الصور المنشورة على مواقع الحكومة الإقليمية ووزارة حالات الطوارئ أن الطائرة مستلقية على بطنها على مدرج مغطى جزئياً بالثلوج.