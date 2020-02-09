كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخصص 10.26 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن جميع مستويات الحكومة خصصت ما مجموعه 71.85 مليار يوان (10.26 مليار دولار) حتى ظهر يوم السبت لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الوزارة ستنشر الأموال لضمان قدرة أفراد الجمهور على تحمل تكاليف التشخيص والعلاج، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن الأموال ستستخدم أيضًا لضمان عدم عرقلة جهود كل منطقة لمكافحة الفيروس بسبب القيود المالية.

Advertisements

ويسيطر القلق بين الأشخاص الذين يستعدون للعودة إلى العمل بعد فترة راحة طويلة في السنة القمرية الجديدة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كوورونا في الصين إلى 811، اليوم الأحد، لتتجاوز العدد الذي قُتل عالميًا بسبب وباء السارس في عام 2002/2003.

وحسب وكالة "رويترز"، تكافح السلطات في الصين من أجل احتواء انتشار المرض، وقد طلبت من الشركات التعامل مع ما يصل إلى 10 أيام إضافية في أيام العطلات التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يناير حيث أدت الأعداد المتزايدة من القتلى والمصابين إلى شحوب ضوء البلاد.