كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. هوبى تعتزم خفض التكاليف للشركات الصغيرة لتخفيف عبء الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مقاطعة هوبى الصينية، التي تشكل مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، أنها ستقدم الدعم وتخفيض التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها على مواجهة آثار الوباء، حسبما كشفت الحكومة المحلية، اليوم الاحد.

وقالت الحكومة، إنها ستدفع 30 ٪ من تكاليف الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في الإمدادات الطبية، وخفض أسعار المياه والغاز الطبيعي للمؤسسات الأصغر الأخرى، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما ستنتقل إلى خفض الإيجار ورسوم الفحص البيئي وتكاليف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح إعفاءات ضريبية إذا أصيبت بفيروس كورونا.

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ويسيطر القلق بين الأشخاص الذين يستعدون للعودة إلى العمل بعد فترة راحة طويلة في السنة القمرية الجديدة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كوورونا في الصين إلى 811، اليوم الأحد، لتتجاوز العدد الذي قُتل عالميًا بسبب وباء السارس في عام 2002/2003.

وحسب وكالة "رويترز"، تكافح السلطات في الصين من أجل احتواء انتشار المرض، وقد طلبت من الشركات التعامل مع ما يصل إلى 10 أيام إضافية في أيام العطلات التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يناير حيث أدت الأعداد المتزايدة من القتلى والمصابين إلى شحوب ضوء البلاد.