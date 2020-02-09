إطلاق سراح كويتي اغتصب قاصر.. حقوقيون يحتجون أمام محكمة الاستئناف

في تطورات مثيرة بخصوص اغتصاب قاصر من طرف شاب كويتي؛ يستعد عدد من الحقوقيين، لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الاستئناف، في مدينة مراكش، تزامنا مع موعد المحاكمة.

وقال العسري بوشعيب، رئيس الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، ومفجر قضية منح القاضي السراح للكويتي، مغتصب الطفلة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الهيأة المذكورة ستنظم وقفة احتجاجية رمزية، أمام محكمة الاستئناف في مراكش، بجانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأورد العسري أن قضية الكويتي المذكور أصبحت قضية رأي عام، والنيابة العامة مطالبة بالإعلان عن أي مستجد بخصوصها في بلاغ رسمي.

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وأوضح المتحدث ذاته أن القاصر، التي اغتصبها الشاب الكويتي، يبلغ من العمر 24 سنة، تطالب المحكمة بإنصافها.

وقالت عواطف اتيري، رئيسة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراكش، في حديثها مع “اليوم 24″، إن الجمعية المذكورة ستنصب نفسها طرفا مدني خلال جلسة 11 فبراير الجاري.

يذكر أن محكمة الاستئناف في مراكش قد قررت، يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح لمواطن كويتي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان قد تم اعتقاله في سجن لوداية في مراكش، في 5 من شهر دجنبر الماضي، بتهمة هتك عرض قاصر عمرها 14 سنة، والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.