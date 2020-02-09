مذيع_الجزيره_يمجد_اسراييل .. قناع قطر ينكشف بتغريدة لفيصل القاسم

الأحد 9 فبراير 2020

أطلق نشطاء عرب على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "مذيع الجزيره يمجد اسراييل" على خلفية تغريدة لمقدم برنامج الإتجاه المعاكس، فيصل القاسم، الذي أشاد فيه بالمشروع الصهيوني .



وقال نشطاء في تغريداتهم أن القاسم قرر خلع قناعه وإرتداء قناع القناة الحقيقي الموالي للصهاينة .. مشيرين إلى أن هذه التغريدة أكدت زيف مزاعم قناة الجزيرة وقطر التي تدعي مساندتها للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .

وقال المغرد فيصل الروقي، "معروف ان فيصل القاسم ذراع لحمد بن جاسم وان كل ما يقوله يعبر عن رغبة النظام القطري وامتداحه لإسرائيل يعني أن هذا التوجه القطري" .

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فيما قال المغرد، محمد الثقفي أن قناة الفتنة الصهيوقطرية تمتلكها اسرائيل وباتفاق العمالة بين اسرائيل وتنظيم الحمدين الارهابي تم افتتاحها بالدوحة عام 1996م وحضر الإفتتاح شمعون بيريز رئيس وزراء إسرائيل آنذاك واهداه عاق والديه حمد بن خليفة سيفا مرصعا بالذهب .. معتبراً كل العاملين في الجزيرة عملاء لاسرائيل .

بدوره أكد مبارك الشهراني، أن كل العرب على يقين تام ان قناه الجزيره هدفها اضعاف العرب و تفريق شملهم و تجهيزهم لكي يكونوا صيدا سهل للاعداء .

وأضاف والجميع على درايه بالطريقه التي تبث بها الجزيره سمومها فإن كان هناك احد يتجاهل ذالك فحتما سوف يتجرع ذالك السم و يندم حين لا ينفع الندم.