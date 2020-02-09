شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليم رئاسته لـ"جنوب أفريقيا" عدلي سعداوي يعدد إنجازات مصر لأفريقيا منذ توليها رئاسة "الاتحاد الأفريقي" والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

أصدر الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بيانا ظهر اليوم أشار فيه إلى إنجازات مصر لأفريقيا منذ توليها رئاسة "الاتحاد الأفريقي".



وأكد على إطلاق مصر خلال رئستها للاتحاد الافريقي المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وصندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا وعقد المنتدى الاقتصادى لأفريقيا ومضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الأفريقية 61%، فضلا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنية.

كما أنشات مصر 8 مزارع نموذجية من إجمالي 22 مزرعة تهدف وزراة الزراعة الانتهاء من إنجازها بنهاية عام 2020 وافتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، ومتابعة تنفيذ سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا واستضافت القاهرة ورشة عمل "صنع في أفريقيا"، بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة وورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية، فضلا عن خبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.

وتوصيل الكهرباء لـ600 مليون أفريقي يتعاون الاتحاد الأفريقي مع الصين بداية من أبريل 2019، في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون في الظلام.

والإعلان عن مشاريع بمجال النقل مثل طريق "القاهرة-كيب تاون"، فضلا عن خطط الربط الملاحى "الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط".

كما أن أجندة التنمية 2063 من خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجح القادة الافارقة وبمساعي جادة من مصر في صياغة أجندة التنمية 2063.

المؤتمر الاقتصادي الأفريقي نظم بنك التنمية الأفريقي المؤتمر الاقتصادى الأفريقي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2019.

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واختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى بعد أن قدمت نموذجًا أفريقيا ناجحا وقويا وتجاوزت كل الصعوبات في سبيل تحقيق نجاحات متتالية في برنامجها الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى،وإحرازها تقدما ملحوظا في ترتيبها الائتمانى بين دول العالم، فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقي في دورة عام 2019.

كما نظم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في الفترة من 12 لـ14 ديسمبر 2019، بناء على إعلان الرئيس "السيسي" خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، في فبراير 2019، عن إقامة محفل دولى سنوى بأسوان لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، وشارك بالمنتدى عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الحكومات، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتمثيل مصر للقارة الأفريقية في المحافل الدولية من أجل الحصول على حقها في التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص الاستثمار وحمايتها من خطر الإرهاب، لم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي محفلًا دوليًا إلا وشارك فيه ممثلا للقارة الأفريقية باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، حاملًا على عاتقه هموم وآمال شعوب القارة في الحياة الكريمة نظرا لما يتوافر فيها من فرص ومزايا لا حصر لها ومنها

الموارد الطبيعية والأيدى العاملة والأمن والسلم

مؤتمر ميونخ للأمن

منتدي الحزام والطريق القمة الصينية الأفريقية

مشاركة مصر في وقمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

القمة الأفريقية بالنيجر

مشاركة السيسي في قمة السبع الكبرى

القمة اليابانية الأفريقية

القمة الروسية الأفريقية

القمة الالمانية الأفريقية

تنظيم مبهر لأكبر بطولتين في القارة الأفريقية