عاهل البحرين: الإمارات حققت إنجازا محوريا في الأمن الغذائي

الأحد 9 فبراير 2020

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالنهضة الحضارية والتنموية الرائدة التي تواصل الإمارات تحقيقها في جميع القطاعات وبإنجازاتها المحورية في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين في قصر الصخير، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة بالإمارات المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، بمناسبة زيارتها للمملكة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات بالمنامة.

وأعرب ملك البحرين، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادة الشعبين الشقيقين، والتي تزداد قوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها.

ونوه بمستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين البحرين والإمارات في مختلف المجالات وبأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للبلدين وخاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد مطلبا أساسيا من مطالب التنمية المستدامة.

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من جانبها، أكدت المهيري الحرص على ترسيخ التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

كما استقبلت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مريم المهيري.

وأشادت قرينة ملك البحرين بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي، ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في المجالات كافة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، متمنية أن تعود هذه الشراكة بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

وتشهد البلدان علاقات تاريخية راسخة وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتجمع البلدين روابط مشتركة خليجيا وعربيا وإسلاميا، أولها التبادل التجاري غير النفطي الذي يبلغ 4.66 مليار دولار.