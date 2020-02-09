سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، على شاشة البنك المركزي فيما استقرت أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

وعلى شاشة البنك المركزي تراجع سعر بيع الدولار 3 قروش ليسجل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

أما في البنوك الحكومية والخاصة فقد استقر سعر الدولار عند نفس مستويات الأمس بأسعار بيع تتراوح بين 15.88 و15.81 جنيه.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في المصرف المتحد.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وقناة السويس ومصر إيران "ميد بنك" وبلوم مصر وكريدي أجريكول والإسكندرية.

وسجلت العملة الخضراء سعرا رابعا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي اليوناني.



وسجلت شاشات بنوك البركة والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" سعرا خامسا للدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 17.23 جنيه للشراء مقابل 17.42 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.31 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع. فيما سجل الدينار الكويتي 51.43 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.