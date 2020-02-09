أمين عام الأمم المتحدة: الشراكة مع الاتحاد الأفريقي بالغة الأهمية

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أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال، في كلمة أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الشراكة بين الجانبين "لها أهمية قصوى"، وشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي الرائدة لإسكات البنادق.

وأضاف :"في نهاية الأمر، فإن إسكات البنادق لا يتعلق فقط بالسلم والأمن، وإنما أيضا بالتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان".

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ولفت إلى وجود ثلاثة تحديات ذات أهمية ملحة في أفريقيا، وهي القضاء على الفقر، والتعامل مع أزمة المناخ، وإسكات البنادق.

ودعا إلى دمج الشباب الأفريقي ودعمه. وقال إن "لديهم أيضا مساهمة حيوية ... ويتعين ألا يتم تهميشهم أو إقصاؤهم".

وكان جوتيريش أعرب أمس عن دعمه لتوسعة دور الاتحاد الأفريقي في مساعي حل الأزمة الليبية.