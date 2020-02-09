إلغاء نحو 60 رحلة في مطار بروكسل بسبب عاصفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل إلغاء نحو ستين رحلة قادمة أو مغادرة، تحسباً للعاصفة سيارا المرتقب اشتدادها الأحد في شمال أوروبا. وألغت شركات طيران بنفسها رحلاتها. وهي تابعة لمجموعة لوفتهانزا وتربط بين بروكسل وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، و"يورو وينغز" التي تربط مطار العاصمة البلجيكية بشتوتغارت الألمانية، و"كاي ال ام" (امستردام)، وبريتش ايروايز (لندن)، فضلاً عن 38 رحلة أخرى من وإلى المملكة المتحدة. وقد تصدر إعلانات أخرى مماثلة خلال النهار بسبب العاصفة، أو قد يتم إرجاء أخرى، بحسب المتحدثة. وكان المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا أصدر تحذيراً برتقاليا بخصوص الأحد، مشيراً إلى ارتفاع مخاطر تسجيل أضرار في البلاد كافة. وقال إنّ سرعة الرياح قد تبلغ 130 كيلومتراً في الساعة، وربما أكثر.

