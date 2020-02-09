شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تعلن عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا اليوم الأحد وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على 4 تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا. وأشار المركز إلى أن شخصاً واحداً تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين. وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا الجمعة الماضية بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.





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