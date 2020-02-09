فريدمان: خطوات إسرائيل الأحادية لضم أراض بالضفة سيهدد بخسارة دعم أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

قال السفير الأمريكي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان اليوم الأحد إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال أمس السبت إن "إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقاً لصفقة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وكتب فريدمان على تويتر "رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من 3سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتانياهو وكبار المسؤولين في البلدين". وأضاف: "على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي". وقال نتانياهو لمجلس وزرائه اليوم: "الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك".

