مقتل 5 من طالبان بانفجار قنبلة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

ذكر الجيش الأفغاني أن انفجار قنبلة قبل أوانه أسفر عن مقتل 5 مسلحين من حركة طالبان، من بينهم قناص بارز للجماعة بشمال أفغانستان. ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، عن بيان صادر عن فيلق العمليات الخاصة قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها، بين مسلحي طالبان في إقليم سار آي بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من حركة طالبان. وأضاف البيان أن القنبلة انفجرت بين مسلحي طالبان في منطقة سياد، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من الحركة، من بينهم بسم الله المعروف باسم فرح الدين وهو واحد من القناصة بالجماعة. ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن. وغالباً ما يستخدم مسلحو طالبان وجماعات متمردة أخرى العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين. غير أن القنابل التي تُزرع على جانب الطرق عادة ما تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين العاديين إلى جانب المسلحين، في انفجارات لقنابل قبل أوانها.

